Les supporters de l'OM veulent inviter Bernard Tapie au stade Vélodrome pour le dernier match à domicile

C'est une marque de respect et de soutien que les supporters de l’OM veulent réaliser. Pour le dernier match de l'Olympique de Marseille à domicile, le 16 mai prochain, ils souhaitent faire venir Bernard Tapie au Vélodrome. C'est Thierry, un supporter assidu, qui a eu cette idée de faire venir celui qu'ils surnomment Le Boss, après avoir vu l'ancien Président du club marseillais à la télévision cette semaine. Un Bernard Tapie affaibli, marqué par la maladie, qui a touché le supporter : "de l'avoir vu comme ça, ça m'a profondément marqué (...) si on attend la saison prochain, peut-être qu'il n'arrivera plus à se déplacer". C'est un petit "moment de bonheur" que les supporters veulent offrir à leur ancien président. Thierry explique : "J'en ai discuté avec son petit-fils, je pense qu'il attend ça avec impatience, revenir une dernière fois au Vélodrome".

Ça serait quelque chose de grandiose, lui rendre ce qu'il nous a donné -Thierry, supporter de l'OM

Très suivi par les amoureux de l’OM sur les réseaux sociaux, Thierry vient de lancer le #Tapieauvélodromele16mai. Il en a même parlé au président olympien Pablo Longoria. "Il m'a dit qu'il avait regardé aussi l'interview et qu'il avait été touché de le voir comme ça". Quand le supporter demande au nouveau président de faire venir Bernard tapie au Vélodrome, "il m'a fait un petit clin d'oeil, je pense qu'il est très à l'écoute".

Un cadre de l'Olympique de Marseille confirme à France Bleu Provence qu'effectivement, le club souhaite inviter depuis un moment Bernard Tapie. Reste à savoir si cela sera possible le 16 mai par rapport aux conditions sanitaires et à l’état de santé de l’ancien président du club marseillais.