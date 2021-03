Les supporters de Montpellier interdits de déplacement à Alès, pour le match de Coupe de France

Dans le cadre de la tenue du match prévu ce samedi 6 mars à 14 heures 15 opposant l’Olympique Alès en Cévennes (OAC) à celle du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) le préfet du Gard prend un arrêté interdisant aux supporters du MHSC de se rendre à Alès : interdiction de circulation et de stationnement sur la voie publique.

"Est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) ou se comportant comme tel, le samedi 6 mars 2021 de 8 heures à minuit, de circuler ou de stationner sur la voie publique sur l’ensemble du territoire de la commune d’Alès." Didier Lauga, Préfect du Gard (communiqué)

De même, sont interdits, sur l’ensemble du territoire de la commune d’Alès, le samedi 6 mars 2021 de 8 heures à minuit :

· la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards, fumigènes, drapeaux ou banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de toute boisson alcoolisée.

· tout comportement permettant de caractériser la qualité d’un individu en tant que supporter du MHSC : arborer un drapeau, une écharpe, un signe ou toute autre pièce de vêtement aux couleurs ou aux symboles du MHSC ou de chanter les hymnes propres à ce club, ou encore d’arborer bâche, partie de bâche ou reproduction de bâche de clubs adverses.