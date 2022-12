Les supporters de Nancy heureux de la qualification de la France en quart de finale du Mondial de football

Difficile de retrouver une ambiance de Coupe du Monde, sous la pluie et le froid d'un mois de décembre. "C'est vrai qu'on préférerait être en terrasse", confie Théo, l'un des supporters des Bleus. Et pourtant, ce dimanche, lorsque la France l'a emporté 3-1 contre la Pologne et s'est qualifiée pour les Quarts de finale du Mondial, on s'y serait presque cru ! "C'est magnifique", clame Jean-Jacques, fervent admirateur des Bleus.

Evidemment, deux noms ressortent dans les chants des supporters. "Mbappé, c'est le meilleur. Mbappé Ballon d'or", entend-on d'un côté, suite au doublé du phénomène français de 23 ans. "Giroud, Giroud, Giroud !", répète-t-on de l'autre, pour celui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France. "Dans notre moitié de tableau, personne peut nous battre, ils vont nous emmener en finale", s'enflamme d'ailleurs Théo.

De son côté, Pierrick préfère rester calme. "Je pense que nous pouvons arriver au moins en demi-finale. Par contre, je ne suis pas sûr que l'on puisse gagner. Le Brésil, l'Argentine et le Portugal ont de meilleurs bancs que nous", tempère-t-il. En attendant, il va profiter de cette belle fête et va patienter une longue semaine avant le quart de finale samedi soir à 20h.