Les supporters de QRM comblés de joie avec la montée en Ligue 2

La montée en Ligue 2 actée mercredi dernier, QRM (2e) se déplace ce lundi en région parisienne pour affronter le Red Star (5e) dans un match capital et décisif dans la course pour devenir champion de National. Au classement, Bastia est premier du championnat avec 57 points, QRM deuxième avec le même nombre de points. Mais le Sporting Club de Bastia a marqué plus de buts. En attendant la fin de cette course au titre, les supporters des rouges et jaunes eux sont déjà comblés de joie. Et sont impatients de retrouver la Ligue 2.

"On est comblé"

Antho a vécu cette montée en Ligue 2 comme les autres supporters, de loin. "C'était rageant, ça faisait deux ans qu'on faisait des saisons chaotiques. Là on a fait une très belle saison et c'était devant les télés, les ordinateurs mais bon en début de saison si on nous avait dit que l'on allait monté, on aurait rigolé. Mais là on est super content", explique-t-il à France Bleu. Il fait partie du Kop Irrésistibles Normands.

"On est comblé. On bien joué cette saison, du beau jeu, vers l'avant, ça attaque. Et puis le capitaine Padovani est là. C'est la touche Bruno Irlès (l'entraîneur, ndlr). C'est son homme. C'est le patron", souligne de son côté Dimitri. QRM remonte en Ligue 2 quatre ans après son dernier passage (2017-2018). "C'est rare, alors on peut mettre ça aussi sur le compte de Bruno Irlès qui est monté avec Pau l'année dernière. Pour nous c'est que du bonheur", sourit derrière son masque QRM, Quentin.

"On a un bonus par rapport à il y a quatre ans quand on est monté, c'est qu'on peut avoir plus de points, qu'on finira sûrement avec le meilleur buteur du championnat (Jung, 21 buts au 01.05.2021, ndlr) donc on ne peut être qu'heureux", poursuit-il. Le titre serait la cerise sur le gâteau, l'aboutissement d'une saison avant de retrouver la Ligue 2 et ses équipes mythiques comme Auxerre, Guingamp mais aussi le HAC. "On espère que Caen va se maintenir pour avoir deux bons et beaux derby, au Havre et à Caen", renchérit Quentin.

Et maintenant, le titre de champion ?

En attendant, il reste trois matchs avant la fin de la saison. Il ne faudra pas faire de faux pas du côté QRM pour être champion. "Il faut gagner dès ce lundi soir face au Red Star pour prendre la tête", explique Antho. "Puis il y aura cette finale le 10 mai prochain face au Sporting Club de Bastia". L'avant dernier match de la saison pour les deux équipes, un match qui sonne comme une finale.

Pour fêter la montée et peut-être le titre de champion avec les joueurs, il faudra attendre. "J'ai envie de sauter dans leur bras, craquer des fumis avec eux, leur dire merci. Et faire la fête", sourit Dimitri. "On fera péter quelques bouteilles avec modération", renchérit Antho. Mais tous ne souhaitent qu'une chose : être présents à Diochon dès le premier match à domicile des rouges et jaunes la saison prochaine.