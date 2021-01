Les supporters des Crocos donnent rendez-vous à leurs joueurs

Le Nîmes Olympique est bon dernier du championnat de Ligue 1, et reste d'ailleurs sur une cuisante défaite mercredi soir à Strasbourg (5-0). Les Crocos espèrent encore relever la tête, et le plus vite sera le mieux. Pourquoi dès ce week-end, pour le premier match de l'année 2021 aux Costières. Les hommes de Jérôme Arpinon reçoivent Lille, à 21, à l'occasion de la 19e journée. Ils savent déjà que même si leurs supporters sont privés d'accès au tribune, ils seront au pied du stade à quelques heures du coup d'envoi.

à lire aussi Après la gifle reçue à Strasbourg, les crocodiles ne veulent pas tendre l'autre joue face à Lille