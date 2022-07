Après les larmes, l'incompréhension des supporters bordelais, au lendemain de la relégation en National

La relégation en National est encore dans toutes les têtes. Un moment menacée, la rencontre amicale avec Rodez (Ligue 2) ce mercredi n'a pas été annulée. Un match de préparation qu'a remporté le FC des Girondins de Bordeaux (2-1), une maigre consolation.

Après une relégation sportive en Ligue 2, le cauchemar continu pour les supporters bordelais qui ce mardi soir, ont appris la décision en appel de la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion), le gendarme du football français : Bordeaux est relégué en National 1. Le club, en grande difficulté financière, dit vouloir déposer un recours devant le tribunal administratif et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Ce mercredi, dans les tribunes du terrain Pierre Fernandez à Agen, seulement 200 personnes ont pu assisté à la rencontre amicale face à Rodez. Les visages sont forcément fermés du côté des supporters bordelais. Alexandre ne le cache pas, quand il a appris la nouvelle, il a eu quelques larmes, "c'est compliqué à digérer, mais on essaie d'y croire encore".

Je n'y crois plus

C'est l'incompréhension pour Christophe, "je sais pas ce qu'il se passe, ça sent pas bon". Malgré tout, il a tenu à être présent : "On est venu les voir, en espérant que ça existe toujours." Bien conscient que l'existence du club est menacée, Hugo a pris "gros coup de massue" mais porte le maillot des Girondins malgré tout : "On sait plus trop à quoi s'attendre mais il faut soutenir jusqu'au bout. C'est important vu le contexte, il faut pas que les supporters se désolidarisent."

Sonné, Baptiste l'est aussi : "Je n'arrive pas à me faire à l'idée, confie-t-il, j'espère que l'issu du recours sera positif, mais je n'y crois plus." Si l'espoir d'un renversement de situation semble peu probable, la mairie et la métropole de Bordeaux ne lâchent pas le morceau. Elles demandent à la ministre des Sports de raccourcir les délais de recours.