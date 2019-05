Les supporters des Verts sont abattus après le départ de Jean-Louis Gasset

Saint-Étienne, France

Il va terriblement manquer aux fans de l'ASSE ! Jean-Louis Gasset a décidé de ne pas poursuivre l'aventure à Saint-Etienne. Dominique Rocheteau aussi s'en va, il occupait le poste de directeur sportif. Pendant que le coach annonçait sa décision dans la salle de presse de l'Etrat ce mardi, une soixantaine de supporters assistaient à l'entraînement des Verts à quelques mètres. Tous étaient venus dire à quel point Gasset allait leur manquer.

J'ai pleuré parce que c'était quelqu'un de très important au club" Florent, un supporter de l'ASSE

"Il a porté Saint-Etienne toute l'année. Si on est en coupe d'Europe c'est grâce à lui" dit Célia. La jeune supportrice peine à croire qu'elle ne verra plus Jean-Louis Gasset sur le banc de Geoffroy Guichard. D'ailleurs, beaucoup de fans espéraient encore qu'il puisse changer d'avis. Sur une banderole affichée devant l'Etrat on pouvait lire "Dirigeants, acceptez les conditions exigées". Parce que certains pensent que l'homme à la casquette s'en va car il sait qu'il n'aura pas les moyens de construire une grande équipe la saison prochaine.

Florent a du mal à cacher son émotion. "Hier j'ai pleuré en apprenant qu'il allait partir parce que c'est quelqu'un de très important pour le club" admet le jeune homme. "Il a fait venir beaucoup de joueurs comme Matthieu Debuchy, Yann M'vila ou encore Rémy Cabella" poursuit-il. La principale crainte des amoureux des Verts présents à l'Etrat c'est la fuite des talents qui pourrait accompagner le départ de Jean-Louis Gasset. "On est fin mai et il n'y a pas d'entraîneur, comment va-t-on faire ?" s'interroge Lambert, maillot vert sur le dos. Plus loin Roseline est l'une des seuls à être confiante "On va prendre des joueurs stars et on va compléter l'effectif avec les jeunes qui ont gagné la coupe Gambardella".

Les supporters ont affiché cette banderole à l’Etrat ce mardi. Certains espéraient que Jean-Louis Gasset change d’avis © Radio France - Fabrice Hawkins