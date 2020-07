DFCO : les supporters et le club déçus par la signature de Mavididi à Montpellier

Décidément, le départ de Stephy Mavididi ne passe toujours pas auprès des supporters du DFCO. L’attaquant anglais de 22 ans, prêté à Dijon l’an dernier, pour 8 buts toutes compétitions confondues, s’est officiellement engagé avec Montpellier, jeudi 2 juillet 2020, contre un peu plus de 6 millions d’euros. Le DFCO s’était refusé à lever l’option d’achat de Mavididi, Dijon expliquant que le joueur voulait rester en Angleterre. Forcément, face à ce retournement de situation (de veste?), le club et les supporters ont les dents qui grincent.

La réaction d'Olivier Delcourt, président du DFCO

Interrogé jeudi 2 juillet 2020, le président du DFCO, Olivier Delcourt, a donné son sentiment sur ce départ :

"Je suis complètement surpris. Pas par Montpellier - j'étais abonné à Montpellier, c'est mon deuxième club de cœur, Laurent Nicollin (le président du MHSC, ndlr) est un ami. Je n'ai rien du tout contre Montpellier, au contraire. Par rapport au joueur, oui je suis surpris, parce que je l'ai eu deux heures avant de lever son option d'achat, à moitié en train de pleurer en Angleterre, en disant qu'il voulait rester proche de sa famille et signer à tout prix là-bas ... C'est comme ça parfois dans le foot. On passe à autre chose et on trouvera des joueurs beaucoup plus motivés pour défendre les couleurs de Dijon".

Les supporters l'ont mauvaise