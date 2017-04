Les supporters du Gym mettent du rouge et noir dans les rues de Nice

L'OGC Nice est assuré de terminer troisième de Ligue 1 en fin de saison. Les joueurs de Lucien Favre réalisent une saison historique et vont offrir aux Niçois un Top 3, une première depuis 1976. L'opération #NiceEnRougeEtNoir est lancée pour que les supporters expriment leur fierté du club.

Après le match contre Nancy (victoire 2-1) qui assure le podium à l'OGC Nice en fin de saison, le club a lancé une mobilisation générale. Deux couleurs doivent envahir la ville de Nice : le rouge et le noir. Une façon de saluer le travail accompli par Mario Balotelli et ses coéquipiers en affichant aux yeux de tous sa fierté de supporter le Gym !

Et déjà dans le week-end, les fans des aiglons ont laissé exprimer leur passion sur les réseaux sociaux en publiant les photos du pavoisement de leurs balcons, fenêtres et jardins. Vous n'avez plus qu'à les imiter !

Les commerçants de la ville de Nice vont eux aussi être mis à contribution pour pavoiser les rues de rouge et noir. Le club s'est rapproché des associations de professionnels afin de leur distribuer de quoi colorer leur boutique des couleurs du club niçois.

NiceEnRougeEtNoir