Les supporters du Mans FC veulent croire en la "re-mans-tada" en Ligue 2

Une centaine de supporters du Mans FC se sont rassemblés au stade de la Californie, dans le sud du Mans, dimanche 9 mai, pour l'entraînement matinal des Sang et or. Ils espèrent très fort une montée en Ligue 2, mais les Manceaux ne sont pas encore en barrage.

La semaine qui s'annonce va être décisive pour le Mans FC. Les Sang et or, quatrièmes au classement de National après quatre victoires consécutives, sont à un point d'une place de barragiste pour la montée en Ligue 2. Les Manceaux jouent, lundi soir, à 20h45, à Cholet, huitième. Samedi, les Manceaux reçoivent Annecy, quatorzième.

Pour accéder aux barrages, le Mans FC doit gagner ces deux matchs et compter, au moins, sur un match nul de Villefranche qui le devance d'un point. "On n'a plus le destin entre nos mains, mais il faut y croire", soutient Alban, 28 ans, supporter du Virage Sud.

Des supporters à bloc

Une centaine de supporters se sont donné rendez-vous au stade de la Californie, ce dimanche matin, pour encourager l'équipe mancelle dans son dernier entraînement avant le déplacement à Cholet.

Le kop du Virage Sud a lancé l'appel auquel ont répondu les autres associations de supporters. "C'est hyper important que toutes les groupes soient présents pour marquer notre unité pour soutenir le club dans ces deux derniers matchs", souligne Jonathan, un responsable du Virage Sud.

Tout est possible

Tous les Manceaux présents croient aux barrages et à la montée en Ligue 2, en témoigne la banderole "re-mans-tada" accrochée sur les grilles. "On est monté en Ligue 2 grâce à un but à la 97e, donc tout est possible", rappelle Jonathan. Lui et son groupe ont hâte de retrouver les tribunes du MMArena, peut-être pour la Ligue 2.