La fin du marché des transferts agite la Paillade. Andy Delort est convoité par plusieurs clubs notamment Nice. Une éventuel départ de l'attaquant et capitaine du Montpellier Hérault suscite la déception des supporters.

Les supporters du Montpellier Hérault déçus d'un possible départ d'Andy Delort

Nolan et Emmanuel au stade de la Mosson pour le match contre Lorient, le 22 août 2021

Les supporters du Montpellier Hérault se demandent si Andy Delort a disputé ce dimanche face à Lorient son dernier match avec le Montpellier Hérault. L'attaquant pailladin est fortement convoité lors de cette fin de mercato. Le marché des transferts se termine le 31 août. L'OGC Nice est très intéressé par le profile du buteur montpelliérain. Les Niçois ont d'ailleurs fait une première offre qui a été refusée par le MHSC.

"Je suis déçu." Cette phrase a beaucoup été prononcée ce dimanche devant le stade de la Mosson, quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre face à Lorient pour la 3e journée de championnat. Les supporters pailladins se posent énormément de question sur un potentiel transfert d'Andy Delort vers la Côte d'Azur. "C'est surprenant par rapport au capitanat et surtout ce que le club et Laurent Nicollin a fait pour lui", analyse "Bouba" de la Butte Paillade.

"Il clame haut et fort qu'il est de la région, son amour pour le club donc oui ça fait mal" - Frédéric

Un supporter devant le stade de la Mosson avec le maillot d'Andy Delort © Radio France - Romain Berchet

Certains abonnés de longue date à la Mosson parlent même de "trahison". Un mot que n'emprunte pas ce supporter de Frontignan : "on pensait qu'il resterait puisque c'est un enfant du pays et un des joueurs les mieux payés du club. Mais on ne peut pas lui en vouloir de viser l'Europe."

