Les supporters du Nîmes Olympique à Nîmes-Garons avant le décollage des Crocos vers Metz

Ce samedi, plus d'une centaine de supporters ont investi l'aéroport pour encourager le Nîmes Olympique.

Trois matchs pour se sauver, et pas un de plus. Le Nîmes Olympique est au pied du mur, avant d'aller à Metz ce dimanche. Pour les encourager, les supporters ne faiblissent pas : plus d'une centaine de fans de crocos étaient là pour accueillir les joueurs ce samedi, à l'aéroport Nîmes-Garons, bien conscients que le maintien relèverait du miracle.

Le maintien en Ligue 1 ne tient plus qu'à un fil

Samedi, le couperet tombe : Nantes bat Bordeaux 3-0, et rend la tâche encore plus difficile au Nîmes Olympique pour les trois matchs restants.

Les Crocos, avant-derniers, doivent absolument gagner en Moselle, pour espérer encore rester parmi l'élite.