Les supporters du Nîmes Olympique réunis à la Bastide ce samedi avant d'affronter Montpellier

Il fallait bien agiter quelques drapeaux et lâcher quelques fumigènes pour honorer la rencontre prévue demain entre les Crocos du Nîmes Olympique et leur rival historique de Montpellier dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Un match qui aura lieu a huis-clos au stade de la Mosson en raison des contraintes sanitaires liées au coronavirus. "On est un peu dégoûtés mais on est obligés....", se désole Yanis, qui se tient à l'écart des fumées, son étendard rouge et blanc à la main.

Ils étaient plus de 200 à répondre à l'appel des clubs de supporters pour accueillir les joueurs à leur arrivée au stade , pour leur dernier entrainement avant "d'aller chez l'ennemi ", commente Romain, un supporter.

Pour nous c'est très important de leur montrer qu'on est là pour les soutenir et qu'on ne les lâchera pas quoi qu'il arrive" Hugo, des Gladiators

Après avoir salué l'entrée des joueurs sur la pelouse, plusieurs groupes se sont dispersés, car "ce n'est pas comme au stade de toute façon", confie le père d'Elouan qui accompagne son fils, fan des Crocos : "une équipe sans supporters pour moi ce n'est pas une équipe", affirme le jeune supporter.

Les supporters réunis à la Bastide avant le derby c/ Montpellier © Radio France - Natacha Kadur

Anne-Laure, venue accompagner ses amis qui s’époumonent contre les grilles du stade , préfère garder ses distances : " Je me méfie un peu du cluster géant , plaisante-elle. Ce n'est pas la même ambiance qu'au stade mais on essaie de rester derrière les joueurs quand même."

D'autant que l'enjeu est important et que tous partagent la même foi en la victoire contre le rival montpellierain : " Il faut toujours y croire, et y aller avec la rage de gagner ", résume Anne-Laure.

On fait le minimum en termes de rassemblement, mais c'est exceptionnel parce que c'est Montpellier - Mickaël

Rendez-vous devant leur télévision demain donc, pour la plupart des supporters. Ils espèrent revenir dès le lendemain, ce dimanche, pour accueillir les joueurs du Nîmes Olympique en héros en cas de victoire .