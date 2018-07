Joël Mercier et Dante Panepinto, fidèles supporters du Nîmes Olympique

Nîmes, France

Les supporters du Nîmes Olympique ne sont pas contents. Ils dénoncent la hausse des tarifs et les nouvelles modalités de paiement de la nouvelle campagne d'abonnement pour la saison 2018-2019 qui a démarré la semaine dernière.

Des tarifs qui ont doublé

Certes, il y a un dicton qui dit "quand on aime on ne compte", mais cette année, les fidèles du club de football nîmois ont tout de même envie d'imposer des limites. Il faut dire que les tarifs des abonnements vont en moyenne doubler pour la saison de Ligue 1 2018-2019, quelque soit la tribune.

La pilule a du mal à passer même pour Joël Mercier, fan des Crocos depuis plus de 50 ans et président du Club Central des supporters du Nîmes Olympique : "Je passe de 135 euros à 300 euros sur mon abonnement. Pareil pour ma femme. Je me demande comment je vais faire pour payer", avoue-t-il.

Les tarifs des abonnements aux matches du Nîmes Olympique pour la saison 2018-2019 © Radio France - Site officiel du Nîmes Olympique

Nouvelles modalités de paiement

Bonne question, surtout que cette année, impossible de payer en plusieurs fois. Il faudra débourser la somme entière, en une seule fois et par chèque. "Il y a les vacances qui arrivent, ils vont prendre le chèque au mois d'août, c'est mon cas, on m'enlève 600 euros. Après tu te poses la question : tu pars ou vacances ou tu pars pas en vacances ?", explique Joël Mercier.

Autre changement : la demande d'abonnement se fait désormais en ligne. Il faut télécharger un formulaire sur le site internet du club, puis l'envoyer avec le chèque par courrier. Plus possible de venir s'abonner au guichet. Là aussi, ce n'est pas facile pour les plus anciens, pas forcément habitués à faire des démarches sur Internet, assure le président du Central.

Une réunion au club pour tenter de négocier

Mais pour les supporters, il y a surtout un manque de reconnaissance du club envers les plus fans de la première heure qui ont toujours été là pour les joueurs, même lors des 25 années passées en Ligue 2. On "a balancé 18 cars [lors du match] à Saint-Etienne, mais après venir nous donner un coup de main, on en est pas capable", déplore Joël Mercier.

Les quatre clubs historiques de supporters sont conviés lundi 9 juillet à une réunion avec Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique pour évoquer le sujet. S'ils ne sont pas entendu et n'obtiennent pas un geste en leur faveur, les supporters n'excluent pas d'organiser une manifestation dans les rues de Nîmes pour faire entendre leur colère.

