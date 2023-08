Les supporters du RC Lens interdits de séjourner à Nice avant leur match à Monaco

Les supporters Sang et Or ne pourront pas séjourner à Nice dans le cadre du match de leur équipe préférée à Monaco, ce samedi 2 septembre à 21h. La préfecture des Alpes-Maritimes craint d'éventuels débordements et affrontements avec les supporters du GYM.

Un arrêté a été publié ce jeudi. Il précise que "le caractère répété d’évènements de nature à troubler l’ordre public, tant lors des rencontres de football entre l’équipe de Nice et celle du RC Lens qu’à l’occasion des déplacements de leurs supporters respectifs"