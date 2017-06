Les supporters du SM Caen lancent une consultation sur Patrice Garande

Les supporters du Malherbe Normandy Kop ont rencontré mercredi le président du SM Caen Jean François Fortin. Ils lui ont fait comprendre qu'une rupture nette existait entre eux et Patrice Garande. Ils ont décidé de lancer une consultation sur le maintien du coach caennais auprès de leurs adhérents.

C'est dans un communiqué que le MNK fait part de ses discussions autour de Patrice Garande. Les supporters du Stade Malherbe de Caen ont souhaité rencontrer les dirigeants du club de football normand pour aborder notamment les raisons du maintien du coach caennais.

La situation est tendue entre l'entraîneur du SM Caen et une partie des supporters notamment depuis le match contre Lille (0-1). A la sortie du Stade d'Ornano, la discussion avait été houleuse entre Patrice Garande et les supporters. L'entraîneur caennais avait traité de bouffon le président du MNK après que celui-ci ait laissé entendre que Garande n'avait plus le soutien de ses joueurs.

Le Kop caennais avait répondu avec humour le match suivant face à Nancy et appelé à l'union sacrée autour du club en brandissant une banderole "Bouffons-les."

La succession de défaites à domicile (6 consécutives) du SM Caen n'a pas facilité la réconciliation. La dernière interview de Garande réservée à nos confrères de Ouest-France où il critique l'ensemble de son effectif n'a pas contribué non plus à détendre l'atmosphère sur les réseaux sociaux.

Le MNK souhaite donc lancer une consultation auprès de ses membres qui débutera à l'occasion du renouvellement des adhésions au MNK sur le maintien à son poste ou non de Patrice Garande

"Cette consultation doit servir à faire comprendre à nos dirigeants que le risque de vivre une saison avec des conséquences plus désastreuses est trop grand et elle nous permettra de décider des actions à venir."