Les supporters du Sporting Club de Toulon interdits de stade à Marseille

La préfecture des Bouches du Rhône prend un arrêté, ce mercredi, pour éviter les débordements lors de la rencontre de National 2 entre l'OM et le Sporting Club Toulon. Les supporters varois ne pourront pas assister au match.

Les supporters du SC Toulon ne pourront pas venir soutenir leur équipe à Marseille, samedi 18 septembre, pour leur match de National 2 contre l'OM. La préfecture des Bouches du Rhône prend un arrêté en ce sens, ce mercredi.

Fumigènes et pétards interdits

Les Varois n'ont pas le droit d'accéder à l'OM Campus, où doit se jouer la rencontre, ni au boulevard Michelet, au boulevard de la Concorde, à la rue Emile Zola, à l'avenue de Mazargues, au boulevard de la Fabrique, à la rue Jules Izaac et à la traverse Four neuf. Dans ce périmètre, les fumigènes et les pétards sont interdits.

"L'antagonisme entre supporters indépendants marseillais et supporters ultra toulonnais a entraîné à l'occasion de déplacements antérieurs des troubles graves à l'ordre public", justifie la préfecture.