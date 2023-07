Les supporters du Stade Lavallois présents en masse pour l'entraînement ouvert au public

Une bonne cinquantaine de supporters lavallois était présent ce mercredi midi aux Gandonnières, à Laval, le centre d'entraînement du Stade Lavallois, pour assister à un entraînement ouvert au public. Ils ont eu le droit à des goodies et des dédicaces en fin de session. C'était aussi l'occasion pour eux de faire la connaissance des sept recrues lavalloises arrivées cet été dans l'équipe. Et, visiblement, ils ont déjà la côte en Mayenne.

Des nouveaux bien accueillis

Denis est l'un des fidèles, il vient pour la première fois cette saison pour découvrir les nouvelles têtes. "Maintenant, je vais venir tous les jours donc je vais bien les connaître à force", sourit ce supporter qui n'a pas encore de préféré. "Peut-être le Nîmois (Malik Tchokounké, ndlr), l'avant-centre qui était le plus demandé, mais ils vont tous être bons". Comme lui, beaucoup d'autres aficionados apprécient le travail de l'attaquant, qui a déjà marqué en match amical. Hugo et Lucas, deux jeunes, eux, empilent les autographes devant les barrières, "j'en ai 18", commente le premier. Ils ont plusieurs signatures des nouvelles recrues et notamment celle de Thibaut Vargas, le défenseur fraichement arrivé de Nîmes. Il fait partie de leurs petits chouchous, mais il y a aussi le grand gardien Mamadou Samassa, 1,98 m, qui fait son petit effet. "Il sauvera les actions c'est sûr", glisse Hugo.

Une ferveur salvatrice pour les recrues

Steven, fervent supporter lui aussi, s'est chargé de bien accueillir les nouveaux. "Dès que j'ai eu les noms des recrues, je me suis permis de leur envoyer un message sur les réseaux sociaux, pour leur souhaiter la bienvenue", décrit-il. Tous n'ont pas répondu, ils sont beaucoup sollicités, mais toute cette ferveur est forcément positive pour certaines recrues qui ont vécu des saisons difficiles, estime le coach Olivier Frapolli, "de retrouver un environnement chaleureux comme ça, je pense que c'est bien, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont arrivés depuis longtemps", ajoute l'entraîneur, "donc c'est bon signe".

Certains joueurs, en revanche, n'ont pas pu venir signer quelques autographes en fin d'entraînement, comme le milieu de terrain Ryan Ferhaoui qui s'est de nouveau blessé ce mardi à l'entraînement . L'Algérien s'est rompu le tendon d'Achille et sera éloigné des terrains jusqu'en 2024.