Les supporters du Stade Malherbe gardent le moral mais attendent rapidement des résultats

Ils sont une dizaine ce mercredi matin à assister à l'entraînement du Stade Malherbe, au lendemain de la défaite face à Grenoble. Parmi eux, Sylvain, fidèle parmi les fidèles qui assiste à tous les entraînements : "je suis un peu inquiet parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de bancs quand on a des titulaires absents comme Bilal Brahimi ou Emmanuel Ntim. Et tous les ans, on nous promet des choses, on nous parle de plans sur trois ans. La dernière conférence de presse de Jean-Marc Furlan m'a un peu gêné parce qu'il dit qu'il ne connaît pas les joueurs. Il y a quand même cinq ou six joueurs qu'il a fait venir. Il les connaît très bien. Et il y a les vidéos. Quand il est arrivé, il a vu que défensivement, il y avait un problème. N'oublions pas qu'on a perdu Ibrahim Cissé et on ne l'a pas remplacé. À mon avis, il faut gagner à Guingamp parce que je me vois mal gagner à Bordeaux et à Rodez ! Sinon je crains que l'entraîneur soit en balance, malheureusement."

Heureusement, la plupart des supporters présents autour de la barrière préfèrent voir le verre à moitié plein, comme Benoit : "il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La Ligue 2 est très très relevée. Après, il ne faudra pas gâcher les points à la maison. Mais c'est un beau championnat, sans doute plus intéressant que la Ligue Un où il y a moins de suspens et d'argent. Pour Malherbe, on verra sur la longueur. En attendant, ça ne m'inquiète pas."

"Si on ne se reprend pas maintenant, on va se reprendre quand ?"

Pour Justine, seule femme présente, "il faut se reprendre maintenant. Le championnat est long, d'accord, mais si on ne se reprend pas maintenant, on va se reprendre quand ? On joue Guingamp puis Bordeaux, deux gros adversaires ! Et j'allais oublier Rodez, Mais on fait confiance aux joueurs et en Jean-Marc (Furlan, l'entraîneur), sinon on viendrait plus au match !"

Gilles, lui, regarde les derniers résultats avec un certain recul : "on ne va pas tirer sur l'ambulance dès le départ. Les joueurs ont bien démarré, on s'est enflammé. Maintenant, il y a un coup de mou, on ne va pas tout de suite les enterrer, c'est un peu tôt. On verra au mois de décembre. Laval J'ai du mal à croire qu'ils vont tenir toute la saison comme ça. C'est le sport, c'est comme ça, il y a des choses plus graves dans la vie !" On ne le contredira pas.

Prochain match pour le Stade Malherbe Caen, dès samedi face à Guingamp. Un match à suivre, évidemment, sur France Bleu.