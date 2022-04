Les supporters de l'ASNL ont fait le deuil de la Ligue 2 avant le match contre Quevilly

L'arrivée du car des joueurs de l'ASNL dans le stade Marcel-Picot, à Nancy, plongée dans une ambiance mortuaire ce vendredi 22 avril, vers 19 heures. Des croix en bois, un cortège tout en noir, des chants, insultes et un cercueil avec les inscriptions : "1967 - 2022". Une marche macabre juste avant l'accueil de Quevilly-Rouen pour marquer le désespoir des fans des Rouge et Blanc, quasi-condamnés à descendre en National en fin de saison.

La colère de plusieurs centaines de supporters

Le rassemblement de supporters s'est progressivement regroupé devant les portes de l'entrée 2 du stade Marcel-Picot, au moment où le bus des joueurs est arrivée. L'accueil s'est fait avec chants et insultes. Le cortège a porté la voix avec des croix en bois et un cercueil, brandi au bout de deux bâtons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La fin de saison est vécue par beaucoup de supporters comme la mort pure et simple du club. "On n'a plus d'espoir, on va descendre en National voire plus... Et on remontera jamais, notre club, il est fini", lâche l'un des manifestants, tout en noir lui aussi.

La colère et la déception des supporters de l'ASNL avant la réception de Quevilly-Rouen en Ligue 2. Copier

La date du 22 avril 2022 sonne presque comme une ironie. Le 22 avril 2006, l'ASNL remportait la Coupe de la Ligue. "Il y a seize ans... On était à Paris. C'était la fête, et puis c'est la déception", soupire Jean-Yves, supporter de la première heure. Malgré cette situation, la grande majorité des fans présents affirment qu'ils continueront d'être derrière leur club, même en cas de relégation en National.