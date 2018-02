Bordeaux, France

"Il y a du mieux dans le mental et au niveau du jeu, avec le nouvel entraîneur". Au centre d'entraînement du Haillan, Jean-Pierre est un fidèle parmi les plus fidèles supporters girondins. "Je viens ici tous les jours depuis la retraite, cela fait 12 ans". Les Girondins, Jean-Pierre les connaît bien, et il est content de les voir retrouver de l'énergie et de l'envie de jouer. "Je suis bien content que Gourvennec soit parti, la différence se ressent dès l'entraînement" ."Maintenant on a un entraîneur qui entraîne" souligne le retraité.

Faire durer la bonne série bordelaise

Pour autant, est-ce que cela sera suffisant pour renverser l'Olympique de Marseille à domicile ? Le club phocéen joue la deuxième place cette année, et ont gagné hier sans forcer leur match contre le Sporting Braga en seizième de finale aller de la Ligue Europa. 3 à 0 pour les Marseillais. Mais pour Kilian, "la série de 4 victoire des bordelais va venir jouer en leur faveur". "L'équipe va pouvoir s'appuyer sur la vitesse de Malcolm et de Kamano" ajoute-t-il

Gare à l'excès de confiance

Pour Charles, supporter des Girondins de Bordeaux depuis 30 ans, il ne faut pas sous-estimer la bonne dynamique des marseillais. "Cela va se jouer à notre capacité à enrayer la vitesse de Marseille". "Avec Thauvin en super forme et Payet qui va mieux, il faudra être très prudent" glisse-t-il, prophétique.

Charles n'a pas oublié le dernier match des Girondins en Ligue 1 contre Amiens. Alors que le 3 à 0 semblait à la portée des Girondins, la défense a pris l'eau dans les dernières minutes de la rencontre, permettant à Amiens de marquer deux buts. "Attention au relâchement en fin de match, surtout quand ça devient difficile" avertit le supporter.

Bordeaux privé de supporters

Face aux marseillais, les joueurs bordelais ne pourront en théorie compter que sur eux-mêmes. Comme cela avait été le cas en 2016 et 2017, les supporters des Girondins ont été interdits de déplacement à Marseille par la préfecture des Bouches du Rhône. Malgré cette interdiction, les Ultramarines bordelais ont annoncé leur volonté de se rendre à Marseille. Une décision que Charles comprend bien "les supporters font la vie du football, et les supporters girondins ne sont pas spécialement difficiles."