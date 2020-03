Les supporters lillois et lensois ne veulent pas céder à la psychose face au coronavirus

Les rencontres de Lille et Lens se joueront normalement ce week-end en Ligue 1 et Ligue 2. Les supporters seront présents au stade sans trop penser à la propagarion du Covid-19.

Des concerts ou des salons, la liste des événements annulés ou reportés ne cesse de s'allonger dans la région face à la propagation du coronavirus. Pendant ce temps, le foot professionnel semble globalement épargné. Le week-end de Ligue 1 et de Ligue 2 a été maintenu par les autorités à l'exception du match entre Chambly et Le Man en Ligue 2. Il s'est joué à huis clos vendredi soir puisque l'Oise est l'un des principaux foyers du Covid-19. La rencontre en Ligue 1 entre Strasbourg et le PSG de ce samedi a été reporté. Toutes les autres rencontres dont celles de Lens et Lille se dérouleront normalement et les supporters des Dogues et du Racing ne veulent pas céder à la psychose.

L'affiche du week-end entre Lille et Lyon dimanche soir affiche complet ou presque, quelques 49.000 billets ont été vendus. Alexandre sera en tribune à Pierre-Mauroy chez les Dogues Virage Est : "je n'ai pas forcément très peur. Bien évidemment nous prendrons les précautions classiques. Mais bon de toute façon nous sommes dans une tribune de foot très actives donc tous entassés les uns sur les autres.

"Je vais au stade donc ça ne m'inquiète pas beaucoup"

Petite affluence à Lens

Lundi soir, le stade Félix-Bollaert ne sera pas plein pour le match entre Lens et Orléans. Entre 19.000 et 20.000 spectateurs sont attendus. Ce sera sans doute la plus mauvaise affluence de l'année à domicile pour le Racing. "C'est en semaine et contrairement aux idées reçues les supporters travaillent, c'est le dernier de Ligue 2 donc je ne pense pas du tout à l'effet coronavirus" confie Norman Noisette des Lens United. Au-delà d'une éventuelle psychose, qui ne semble pas gagner les rangs des supporters, le peuple Sang et Or s'interroge : "pourquoi les matchs se joueront alors que les événements de plus de 5.000 personnes sont annulés. Voilà la véritable interrogation aujourd'hui chez nous" ajoute ce responsable de groupe de supporters.

"Pour le moment pas d'angoisse ou de panique"

