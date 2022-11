Les supporters lorrains à l'heure du Mondial de foot au Qatar

Les enjeux sont multiples pour cette 22ème édition de la Coupe du Monde au Qatar. S'ils sont en partie sportif, avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur ce dimanche, les polémiques ont débordé en dehors des terrains. Entre les inquiétudes sur le sort des ouvriers qui ont construits les stades, et les préoccupations environnementales, certaines réserves ont atteint certains supporters lorrains.

Le débat est ouvert

Kévin par exemple, jeune fan vosgien, n'est pas encore sûr de suivre la totalité des matches. "Il est très contesté donc je ne vais pas me prononcer davantage sur cette question", explique-t-il, ajoutant quand même que l'Equipe de France conservera ses faveurs.

Pas autant de questionnement pour son ami Jérémy. "Bien sûr que je vais suivre les matches ! C'est un peu obligatoire", clame-t-il en amoureux de football. En revanche, il va tout de même subir les restrictions de nombreuses communes ayant annulé les fan-zones et les écrans géants. "Je vais devoir regarder chez moi", commente-t-il.

Des billets... mais pas de voyage

Lui aussi va devoir suivre le Mondial depuis la Meurthe-et-Moselle. Et pourtant, Xavier Renard, président du club de Richardménil, a en sa possession des billets pour deux matches de groupe des Bleus et un huitième de finale. Mais en septembre 2021, lorsqu'il regardait le prix du voyage, il n'a pas effectué de réservation. "Quinze jours plus tard, tout était bloqué. Et quand c'est revenu, les prix ont triplé...", regrette-t-il. Résultat : il suivra le Mondial avec les enfants de son club à la télé. "Mais ce n'est pas pareil..." Seul espoir : que la France aille loin, au moins en quart, parce que des places se libéreraient pour les supporters bleus. "Et il y aura peut-être un voyages en charter à bas coût !" Les Français seraient aussi ravis que les joueurs de Didier Deschamps aillent si loin.