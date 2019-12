Les supporters nîmois réclament plus de places au Stade Vélodrome

Nîmes, France

A une dizaine de jours du dernier déplacement de l'année 2019, les supporters du Nîmes Olympique sont inquiets. Et pas seulement à cause du classement des Crocos en Ligue 1. A Marseille, ils ne pourraient a priori disposer que de 200 places au Stade Vélodrome. Cette restriction du nombre de places attribuées serait motivée par des questions de sécurité, et notamment d'un manque de moyens parmi les forces de l'ordre à Marseille ce jour-là.

"Cette limitation aura pour seul effet de dispatcher un nombre illimité de nîmois dans toutes les tribunes du Vélodrome, augmentant ainsi le risque de troubles à l'ordre public" Communiqué des groupes de supporters nîmois

2 groupes de supporters nîmois s'adressent, du coup, directement au Préfet des Bouches-du-Rhône. Les "Gladiators Nîmes 1991" et les "Nemausus 2013" espèrent augmenter la jauge qui leur sera attribuée à Marseille. La rencontre entre l'OM et le Nîmes Olympique, comptant pour la 19e journée de championnat, est programmée samedi 21 décembre à 20h45.

Pour li'nstant, les nîmois sont avant-derniers de Ligue 1, à égalité de points (12) avec la lanterne rouge Toulouse.