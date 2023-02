"Les supporters ont le droit d'être inquiets" : les joueurs du Racing lucides après la lourde défaite à Rennes

Désespérant. Après la gifle infligée par Rennes (3-0) , lors de la 21e journée de Ligue 1, les joueurs strasbourgeois se rapprochent dangereusement de la Ligue 2, à quatre points de Brest, le premier non relégable. Et ils le savent, à l'image du défenseur Fréderic Guilbert : "Je suis inquiet. Les supporters ont le droit d'être inquiets. On a discuté avec eux, ils nous ont dit qu'on devait rester ensemble, mais s'ils doivent nous défoncer, qu'ils nous défoncent, peut-être que ça nous fera pas de mal".

"J'ai l'impression de dire la même chose à chaque match : il va falloir se ressaisir, poursuit-il. Il y a des lacunes partout, quand on joue le maintien, l'aspect numéro 1, c'est au moins la combattivité, et on ne l'a pas eue." Même constat pour le milieu de terrain Sanjin Prcic : "On est totalement passés à côté de notre match. On était inexistants offensivement, on n'a rien créé, malheureusement." Mais il veut croire à leur capacité "à relever la tête et repartir vers l'avant". Il le faudra, lors du prochain match face à Montpellier, dimanche à la Meinau.