Les supporters ultras de Montpellier n'excluent pas un retour à la Mosson

Alors qu'ils ne mettent plus les pieds à la Mosson depuis la mise en place du pass sanitaire dans les stades, les supporters de Montpellier pourraient y faire leur retour, prochainement. Une réflexion est en cours.

Absents des tribunes de la Mosson et des stades de Ligue 1 depuis la reprise du championnat, cet été, les membres de l'Armata Ultras et de la Butte ont jusque-là étaient très clairs : pas de retour, tant que le pass sanitaire est imposé dans les enceintes du foot français.

Seulement, s'ils ont été suivis, dans un premier temps, par d'autres groupes de supporters, les montpelliérains sont aujourd'hui isolés. Les seuls ou presque à maintenir leur position, alors même que l'ensemble de la société a peu à peu repris ses habitudes et s'est soumise à la mesure du gouvernement, liée à la pandémie de covid-19, et alors que le pass sanitaire ne semble pas prêt de disparaître.

C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les ultras pailladins s'interrogent sur l'avenir et sur leur position, bien que "toujours convaincus de l'ignominie de cette mesure et fidèles à leurs convictions". Dans un communiqué publié le 18 novembre, ils annoncent la tenue d'une assemblée générale dans les prochaines semaines "pour statuer et déterminer la suite de la saison". La question d'un éventuel retour devrait ainsi être débattue.