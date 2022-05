Dernière journée de Ligue 1 : Marseille 2e, Saint-Etienne barragiste, Metz et Bordeaux relégués

La 38e et dernière journée de Ligue était pleine de suspense samedi soir. Au final, c'est Marseille qui se hisse à la 2e place du championnat, devant Monaco. En bas de tableau, Saint-Etienne jouera les barrages tandis que Metz et Bordeaux descendent en Ligue 2.

Beaucoup de suspense dans cette 38e et dernière journée de Ligue 1 samedi soir ! Le PSG a vécu une belle soirée et a fêté son 10e titre de champion de France. Mais c'est la place de dauphin qui était très disputée : finalement, Marseille s'empare de cette 2e place, devant Monaco. En bas du classement, Saint-Etienne se sauve provisoirement de justesse et jouera les barrages, quand Metz et Bordeaux sont relégués en Ligue 2.

Marseille en Ligue des Champions

Finalement, c'est Marseille qui prend la deuxième place du classement et qui jouera l'an prochain la Ligue des Champions. Une place de dauphin gagnée grâce à la victoire de l'OM contre Strasbourg (4-0) et en raison aussi du match nul de Monaco à Lens (2-2). Monaco se retrouve donc 3e sur le podium et devra disputer le tour préliminaire de Ligue des Champions.

Rennes en Ligue Europa, Nice 5e

Rennes, 4e, suite à son match nul contre Lille (2-2), jouera aussi en compétition européenne l'an prochain, dans la Ligue Europa. Et Nice, 5e, malgré sa victoire 3 à 2 à Reims, disputera de son côté la Ligue Europa Conférence.

Barrages pour Saint-Etienne, relégation pour Metz et Bordeaux

En bas du tableau, grosse déception pour le FC Metz, relégué après sa lourde défaite à Paris 5-0. Pas de miracle pour Bordeaux. Le Girondins se sont imposés à Brest (2-4) ce samedi, mais cela n'a pas suffi : le club termine lanterne rouge du championnat et rejoint la Ligue 2, qu'il avait quittée il y a 30 ans.

Saint-Etienne, grâce à une égalisation à la 79e minute face à Nantes (1-1), réussit à prendre la 18e place de barragiste et disputera son maintien en Ligue 1 contre Auxerre, club de L2, la semaine prochaine.

Soirée de folie à Paris

A Paris, le choix de Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG a été officialisé au Parc des princes, devant un public survolté, pour la dernière journée du championnat de ligue 1, remportée haut la main face à Metz 5-0. Les Parisiens ont aussi fêté leur 10e titre de champion de France.

à lire aussi Ligue 1 : Le LOSC finit sur une bonne note pour le départ du Kraal Burak Yilmaz