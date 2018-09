Gianni Infantino veut faire de la Coupe du Monde féminine de football organisée en France, la plus belle de l'histoire

Le Havre, France

On connaît désormais les premiers tarifs pour la Coupe du monde féminine de football 2019, organisée en France (7 juin - 7 juillet 2019). La billetterie a été lancée ce mercredi, à Paris. Plusieurs personnalités étaient présentes à la Tour Montparnasse, parmi lesquelles Gianni Infantino, le président de la FIFA, ou encore Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. Les dirigeants ont souligné le caractère "populaire" et "familial" qu'ils souhaitent donner à l'événement.

Des tarifs abordables

Pour l'heure, seuls les packs ont été dévoilés. Les billets individuels seront, quant à eux, disponibles en février prochain pour le grand public. Au total, dix packs sont proposés, répartis sur les neuf villes qui accueilleront la Coupe du Monde, avec quatre catégories (1, 2, 3, 4). Au Stade Océane du Havre, qui accueillera sept rencontres dont un huitième et un quart de finale, trois packs disponibles : "Bienvenue" (3 matchs), "Victory" (4 matchs), "Ville" (7 matchs). Le moins cher, en catégorie 4, coûte 25 euros. Le plus cher, en catégorie 1, coûte 237 euros.

De 25 euros à 237 euros le pack, au Havre

A noter que ces tarifs concernent le grand public et que les packs seront accessibles à partir du 19 octobre, sur le site de la FIFA. D'ici là, les licenciés et éducateurs dans un club de football bénéficient de tarifs préférentiels : de -11% à -15% selon la catégorie, sur un pack acheté. En revanche, on ne connaît pas encore les affiches des matchs. Pour cela, il faudra attendre le 8 décembre, jour du tirage au sort de la compétition.

Les tarifs vont de 25 euros à 237 euros, dans la ville du Havre - Document transmis par la FIFA et par le comité d'organisation

Le pack "Champions" pour les demi-finales et la finale à Lyon

Le pack Champions permettra d'assister aux demi-finales et à la finale, à Lyon. Pour se l'offrir, il faudra débourser entre 50 euros et 194 euros.