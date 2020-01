Les travaux du nouveau centre d'entraînement du DFCO ont commencé

Le DFCO va s'offrir un nouveau centre d'entraînement, à Saint-Apollinaire. Les travaux ont débuté le 27 janvier 2020. L'équipe fanion espère y déménager d'ici la fin de l'année, avant d'être rejoint par les féminines et le centre de formation.

Dijon, France

Exit les Poussots, le DFCO a lancé, le 27 janvier 2020, les travaux pour son futur centre d'entraînement. Nom officiel : le "centre de performance". Il va prendre place sur l’Écoparc, à Saint-Apollinaire.

Un chantier en deux étapes

L'équipe professionnelle masculine du DFCO sera la première à déménager, fin 2020, début 2021 espère le club. Les joueurs vont bénéficier d'un espace de 14 hectares, avec trois terrains de foot. Il faut y ajouter un bâtiment de 3000m², avec des vestiaires spacieux, une balnéothérapie, une salle de musculation, un restaurant. "Les nouveaux terrains, les nouveaux locaux médicaux, la salle de musculation, la balnéothérapie, ça va changer la donne", se réjouit Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais, sur le site du club.

Deuxième étape, à partir de septembre 2021 : la construction de la partie réservée aux féminines du DFCO et au centre de formation. Quatre terrains - trois en synthétique et un en pelouse - et un autre bâtiment. Le projet total est estimé 6 millions d'euros.