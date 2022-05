Les Trophées du National : l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli à l'honneur

Les joueurs et les entraîneurs du championnat National se sont donnés rendez-vous à Clairefontaine, au Centre national du football pour la remise des Trophées de fin de saison.

Révélation de la saison

Pas de trophée pour le milieu de terrain lavallois, Julien Maggiotti meilleur passeur de l'équipe. C'est le milieu de terrain, Godson Kyeremeh du FC Annecy qui a été élu.

Meilleur gardien

Vincent Viot (US Concarneau) a été élu meilleur gardien de la saison. Le Lavallois Alexis Sauvage faisait partie des trois nommés en compagnie de Pierre Patron (Le Mans FC)

Meilleur entraîneur

L'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli a été élu meilleur entraîneur de National en recueillant le plus de suffrages face à Laurent Guyot (FC Annecy) et Stéphane Le Mignan (US Concarneau). "Cette saison a été une aventure humaine incroyable" a déclaré le coach mayennais qui a dédicacé ce trophée à son staff et qui a tenu à rendre hommage à tous les entraîneurs de National.

Meilleur joueur

C'est l'attaquant Fahd El Khoumisti (US Concarneau) qui est élu meilleur joueur de National de la saison 2021/2022. Il était en concurrence avec le meilleur buteur lavallois, Geoffray Durbant et l'ancien lavallois, Thomas Robinet (Berrichone de Châteauroux).

Equipe type

Dans l'équipe type de National, figurent plusieurs lavallois : le défenseur Bryan Goncalves, (meilleur joueur du mois de décembre), le milieu récupérateur Jimmy Roye et le milieu offensif Julien Maggiotti.