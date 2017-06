Les U19 du Havre AC butent sur Bordeaux et échouent en finale

Le HAC s'est incliné en finale du championnat de France U19, ce dimanche, face aux girondins de Bordeaux (2-0). Les joueurs d'Abasse Ba ne goûteront pas à la Youth League, mais peuvent être fiers d'eux, malgré tout.

Alors que les Girondins recevaient leur trophée sur la pelouse de Léo Lagrange, à Saint-Nazaire, les têtes havraises étaient basses et dépitées, quelques mètres plus loin, devant plusieurs centaines de supporters, dont une grande partie de Ciel et Marine. Bordeaux champion, le HAC dauphin (2-0). C'est ainsi que se conclut la saison des U19, au terme d'une finale où les garçons de la Cavée Verte n'ont cessé de chercher la clef du verrou bordelais, mais en vain. Le plus réaliste l'emporte, le moins joueurs aussi. Les hommes du Sud Ouest avaient choisi de laisser le ballon et de procéder en contre, et c'est de cette manière qu'ils sont parvenus à ouvrir le score (41'). Michael Nilor s'est ensuite offert un doublé (44'), en reprenant un ballon de la tête sur coup franc. De quoi assommer des normands qui ne sont, dès lors, jamais parvenus à refaire surface dans cette partie.

Analyse du coach Abasse Ba

Déçu mais fier de ses garçons, l'entraîneur Abasse Ba est au micro de Bertrand Queneutte :

Abasse Ba : "On fait une bonne entame, mais on met tout le projet à l'eau sur une erreur individuelle (...) mais on n'a pas à rougir"

A l'image de ses partenaires, Teddy Lia n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

De la fierté, malgré tout !

S'ils ne sont pas parvenus à produire le jeu qu'ils avaient développé en demi-finale face à Monaco, lors de cette ultime rencontre, les protégés d'Abasse Ba peuvent malgré tout être fiers d'eux, après une saison fabuleuse. Capitaine ce dimanche, le latéral droit Ozer Ozdemir est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Ozer Ozdemir : "C'est décevant de terminer 2ème, mais il y en aura d'autres. On a quand même rendu fier tout le monde"

Samba Diop, défenseur central du HAC, estime que son équipe a manqué d'efficacité, notamment devant le but adverse :

Samba Diop : "une erreur qui nous a coûté cher"

Bradley Danger, avec Bertrand Queneutte :

Michäel Nilor, le double buteur bordelais

Tout a basculé entre la 41' et la 44'. Trois minutes, c'est en effet le temps qu'il a fallu à l'attaquant bordelais Michaël Nilor pour planter deux pions et doucher les havrais. Il répond à Bertrand Queneutte :