Les ultras de l'ASNL de retour à Picot ce samedi mais pour combien de temps ?

Retour à Picot pour l'AS Nancy Lorraine plus de cinq mois après le dernier match disputé dans son stade et une semaine après le report de la rencontre face à Strasbourg suite à des cas positifs de Covid 19 au sein de l'effectif strasbourgeois. A 18 heures, l'ASNL recevra les allemands de Sarrebruck, pensionnaires de 4e division, un club ami puisque les ultras des deux villes se rencontrent régulièrement et entretiennent de bonnes relations. Ce match doit être une fête, pas évident à concilier avec les impératifs sanitaires de distanciation sociale et de port du masque, prévient David Cosenza, porte-parole des Saturday FC, principal groupe nancéien :

"Autant pour l'ASNL, c'est un match de préparation, autant ça l'est pour nous aussi. On va voir ce qui est réalisable et faisable. S'il y a un but, il va y avoir un moment de flottement. Ceux qui ont l'habitude de voir le kop savent que tout le monde se rentre dedans, tout le monde fête le but ensemble. Il faudra pas juger aussi si un mec enlève un masque quelques minutes pour reprendre sa respiration."

Les ultras de Strasbourg ont déjà renoncé

Des ultras gênés aux entournures quand on sait qu'ils ont organisé des cagnottes pour le personnel soignant et qu'ils ont milité en faveur du respect du confinement. Alors que les ultras de Strasbourg ont annoncé qu'ils renonçaient à aller au stade en début de saison, les Nancéiens pourraient-ils faire de même ? Ce n'est pas exclu pour David Cosenza :

"Le débat va s'ouvrir. Samedi soir, au coup de sifflet final, je crois qu'on va réfléchir à voir si c'est faisable sur les premières journées de championnat. On va essayer d'être cohérents au maximum. Si on voit que ça pose plus de problèmes que de solutions, peut-être qu'on d'aller faire ce qu'on sait faire en tribune. Ce sera un test."

Ce sera en tout cas une répétition générale avant le premier match de la saison à domicile le 29 août face à Guingamp (15 heures).