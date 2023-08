Les ultras de Laval Crew partent en guerre contre le président du Stade Lavallois

Le torchon brûle entre le Stade Lavallois et les membres du groupe Laval Crew, les ultras du club mayennais. Plusieurs de leurs membres sont sous le coup d'une Interdiction commerciale de stade. Plus possible de mettre les pieds à Le Basser pour les matches du Stade Lavallois jusqu'au 31 décembre.

Les supporters de Laval Crew ont décidé de boycotter toutes les rencontres du Stade Lavallois. - D.R Les membres de Laval Crew ne mâchent pas leur mot. Ils sont en guerre, c'est le terme qu'ils utilisent, contre le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy. L' interview publiée ce mercredi sur francebleu.fr les a fait réagir. "Le président veut faire taire notre groupe" lâche l'un des membres de Laval Crew. ⓘ Publicité Dans la lettre du club que les supporters ont reçu, le motif suivant est évoqué : "incitation à la haine et à la violence". Les ultras pensent donc que ce sont les doigts d'honneur qui leur sont reprochés. Les personnes visées par les interdictions commerciales de stade ne tenaient pas, selon elles, la fameuse banderole déployée, celle qui était destinée aux supporters angevins lors du match le 5 août dernier. Par conséquent, les responsables de Laval Crew n'hésitent pas à parler de délit de faciès de la part du club. Laval Crew appelle au boycott Dans ce courrier également, il est évoqué les matches à domicile mais aussi à l'extérieur. Surprenant, l'ICS (interdiction commerciale de stade) est un dispositif qui permet aux président de club de refuser l'accès de leur stade depuis une loi de mai 2016. Mais ce dispositif n'est pas prévu pour les matches à l'extérieur. En réponse à ces sanctions, le bureau de l'association de supporters appelle ses membres à boycotter tous les matches du Stade Lavallois, à domicile et à l'extérieur et jusqu'à nouvel ordre. Un supporter interdit de stade témoigne T-shirt noir de Laval Crew et casquette vissée sur la tête, Nicolas*, 30 ans, est en colère. La pillule a du mal à passer. Privé de son club, de son équipe favorite pour les quatre prochains mois : "je suis totalement en colère. J'ai pris un abonnement au Stade Lavallois et je ne peux pas l'utiliser jusqu'à la fin de l'année. Je me fais totalement avoir alors qu'il n'y a rien eu de grave. Je suis dégoûté. Mais c'est ce que le président voulait." Pour Nicolas, pas question pour autant de lâcher le Stade Lavallois : "je ne lâcherai jamais le club de Laval. C'est ma passion. Je passe toutes mes semaines, tous mes week-end pour Laval donc ce n'est pas une ICS qui va m'empêcher de continuer à suivre mon club." Nicolas et les membres de Laval Crew ont prévu de se retrouver ce samedi dans un bar de la ville pour vivre le match Laval / Rodez, devant la télévision. *prénom d'emprunt