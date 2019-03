Les Ultrem veulent pousser le Stade de Reims vers la Coupe d'Europe !

Indéfectible et fidèle groupe de supporter du club, les Ultras rémois lancent la mobilisation générale samedi en appelant à venir au stade à 19h15 pour encourager les joueurs dès l’échauffement face à Amiens. Et eux aussi ne se fixent aucune limite et se prennent à parler d'Europe...

Reims, France

Ils n'ont pas attendu que le Stade de Reims brille de mille feux en haut du classement de Ligue 1 pour être derrière les joueurs. Toujours en place derrière le but situé de la Tribune Robert-Jonquet, les Utrem 95 ont décidé de donner eux aussi un nouveau coup d’accélérateur dans leurs encouragements. Ce samedi face à Amiens, ils ont invité le public a venir en masse mais surtout à venir tôt afin d'encourager les joueurs rémois dès leur échauffement qui justement, se déroule toujours dans la partie de terrain où se trouvent les Ultrem.

Et l'idée est de poursuivre et surtout faire grandir cette belle ambiance vue contre Nice et plus récemment face à Rennes où le public avait répondu présent, toujours poussé par la tribune la plus populaire que représente la tribune Jonquet.

Florian est un des membres actifs du groupe des supporters des Ultrem. Il espère que le public va suivre : "On veut être dans la continuité de ce qui a été fait contre Nice et Rennes et c'était même énorme contre Rennes où on a vu toute la tribune Jonquet basse se lever à la fin du match, on a réussi à faire lever tout ce monde là. Et puis aussi, c'est important parce que c'est le voisin amiénois qui vient à Reims en nombre et il faut leur montrer qu'ici c'est chez nous et pas chez eux."

Les Ultrem espère donc que l’ambiance montera dès que les joueurs arriveront sur la pelouse pour s'échauffer : "On veut récompenser les joueurs de leur combativité, de leur jeu qui est exceptionnel." ajoute Florian. " Ils nous donnent du bonheur tous les week-end donc on a convenu de venir tôt. Les gens sentent qu'il se passe quelque chose, l'équipe est au top et s'il y a quelques chose à espérer c'est cette année..."

De là à penser que le Stade de Reims pourrait viser bien plus haut et pourquoi pas une Coupe d'Europe ? Florian n'hésite pas : "Franchement, oui ! Depuis l'année dernière, on est sur l'euphorie, on est sur un petit nuage et on se dit que cette équipe là n'a pas fini de nous étonner. Quand je dis l'équipe, c'est toute la structure, c'est l'ensemble du Stade de Reims , pas que les joueurs, c'est vraiment tout. On a l'impression qu'il se passe quelque chose, que le club grandit, qu'il se structure de plus en plus. Beaucoup disent qu'il ne faut pas jouer l'Europe tout de suite parce que l'on va peut-être se casser la gueule, mais après est-ce que l'on peut se permettre de se dire qu'on la jouera plus tard ? Donc il faut jouer la carte à fond cette année, et si on n'y va pas, on ne sera pas déçus mais si on y va, on sera forcement heureux. "