Les vendéens de la Châtaigneraie largement dominés par Lorient en 32èmes de finale de la Coupe de France

Entre 5.000 et 6.000 spectateurs ce dimanche au stade Henri-Desgrange de la Roche-sur-Yon

Malheureusement et sans grande surprise, l'AS Châtaigneraie s'est inclinée 6-0 ce dimanche après-midi face au FC Lorient en 32èmes de finale de la coupe de France. Un match historique : c'est la première fois que le petit poucet vendéen accédait à ce niveau de la compétition depuis que le club a été fondé il y a 98 ans.

ⓘ Publicité

Entre 5.000 et 6.000 spectateurs étaient rassemblés ce dimanche au stade Henri-Desgrange de la Roche-sur-Yon avant le coup d'envoi à 15h30, alors que la Châtaigneraie ne compte que 2.500 habitants.

En première période, la défense vendéenne résiste

Les hommes de Charles Devineau ont tout donné pour réaliser l'exploit, notamment en première période. Aucun but inscrit dans les 40 premières minutes de jeu, malgré une possession de balle quasi-exclusivement lorientaise. La défense de la Châtaigneraie tient bon et croit au miracle.

C'est la première fois que l'AS Châtaigneraie accède aux 32èmes de finale de la Coupe de France © Radio France - Charles Guyard

Mais le scénario change complètement dès la 42ème minute avec un penalty pour Lorient. L'avant-centre Ibrahima Koné ouvre alors le score, puis Yoann Cathline enchaine avec un but en pleine lucarne juste avant la mi-temps.

Les Merlus enchaînent les buts après la mi-temps

La deuxième période de jeu est clairement dominée par les Merlus : Adil Aouchiche inscrit le 3ème but de la rencontre à la 51ème minute de jeu. Puis c'est au tour de Stéphane Diarra de marquer, avant un tir de Yoann Cathline au fond des cages vendéennes. A la 77ème minute, l'international autrichien Adrien Grbić inscrit le 6ème et dernier but de la rencontre, toujours côté Merlu.

Fair-play, les Lorientais ont fait une haie d'honneur aux joueurs vendéens pour saluer leur parcours qui reste historique malgré la défaite.