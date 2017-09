Les ventes privées pour l'OM, Monaco, Lyon et le PSG font saliver les abonnés du SM Caen

Le SM Caen propose pendant trois jours une prévente pour les quatre plus belles affiches de la saison à ses abonnés : Marseille, Lyon, Monaco et le PSG. Huit mois avant leur venue à d'Ornano, les stars parisiennes gonflent déjà les ventes.

Billets dans la main, Jacqueline est satisfaite. Cette manchoise est venue de la région de Ste Marie du Mont, à 100 km de Caen, pour acheter des places pour le PSG à ses petits-enfants. "J'ai attendu deux heures et demi, c'est raisonnable. qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller voir le PSG (rires)."

Le SM Caen a réservé une prévente à ses abonnés pour ses quatre plus belles affiches durant trois jours. Deux mille places par match sont ainsi accessibles à raison de quatre places par match et par abonné. Au menu : Marseille, Lyon, Monaco et le PSG mais ce sont bien les stars parisiennes qui attirent le plus la plupart des supporters dans la file d'attente.

Il fallait patienter près de deux heures et demi pour cette première mâtinée de prévente © Radio France - Olivier Duc

Sorti de la queue après avoir été servi au guichet, François a ainsi rempli sa mission. S'il a pris des places pour le PSG, ce n'est pas pour sa famille mais pour des amis... de la capitale. "Ils voulaient voir Paris mais à Paris c'est un peu trop cher donc j'ai pris des places pour eux. Le Parc des Princes, maintenant, c'est un peu inaccessible quand on n'a pas beaucoup de budget. A cause de l'arrivée de Neymar, et de Mbappé, les prix ont flambé alors qu'à Caen ça reste encore raisonnable pour les Parisiens."

En espérant qu'on soit maintenu d'ici là parce que l'ambiance pourrait être moins bonne

Gérald s'amuse de cet engouement. Lui est venu pour acheter des billets pour Monaco et Marseille. "J'ai vu beaucoup de gens passer avec du PSG devant moi mais cela m'allait bien comme je n'étais pas concerné par le match, cela ne me dérangeait pas trop (rires). Mais effectivement, le match face à Paris sera le dernier match de la saison donc forcément ce sera le feu d'artifice et tout à la fin... en espérant qu'on soit maintenu d'ici là parce que l'ambiance pourrait être moins bonne."