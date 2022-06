L'ancien lensois, Tony Vairelles, condamné à 3 ans de prison ferme, martèle son innocence

Tony Vairelles est aujourd'hui un homme soulagé de pouvoir enfin livrer sa vérité après l'affaire de la boîte de nuit des "4 as" à Essey Les Nancy en octobre 2011. Les 50 première pages de ce livre autobiographique sont consacrées à cette nuit qui a fait basculer la vie de toute sa famille et des videurs présents sur le parking de cette boîte de nuit. 4 frères de la famille Vairelles ont été jugé en début d'année pour "violences en réunion, avec préméditation et avec arme".

Le 16 mai, l'ancien joueur du RC Lens a été condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis pour violences avec armes. Ses trois frères, Giovan Jimmy et Fabrice, ont également été condamnés à des peines de prison ferme. Les trois vigiles ont, quant à eux, été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis : trois mois pour l’un et quatre mois pour les deux autres.

Des images de vidéosurveillance qui posent question

Une nouvelle fois, au micro de France Bleu Nord, Tony Vairelles s'est évertué à défendre son innocence et celle de ses 3 frères : "Nos avocats ont fait un super boulot. Ils ont réussi à mettre en avant les incohérences de ce dossier. Il y a 2 éléments marquants : D'abord la vidéosurveillance qui existait sur le parking de la boîte de nuit. Les images n'ont été réquisitionnées que 3 ou 4 jours après les faits. Et on y a alors retrouvé des images d'un concert des Enfoirés. Quelqu'un a donc subtilisé "la cassette" existante pour la remplacer. Et puis il y a le tamponnage, cette technique qui permet de trouver des traces de poudre ou de micro-brûlures notamment suite à des coups de feu . Seul l'un de mes frères a été testé, mais rien de compatible n'a été trouvé."

Le fils de Tony Vairelles victime collatérale

Tony Vairelles le concède, il y a dans sa vie et dans celle de ses proches, un avant et après cette période de 5 mois d'incarcération suite à sa mise en examen : "Au début, je ne voulais pas que mon fils vienne me voir en prison, mais ma femme, Audrey, a été obligée de l'emmener. Guydjo, qui était en CP, pensait que j'étais mort. Quand il venait au parloir, il ne comprenait pas. Un jour, ma femme ne le trouvait plus, il était parti avec son sac à dos pour délivrer papa. Si j'avais su ça pendant mon séjour en prison, je serai devenu fou."

Vairelles échangé contre CR7 ?

Dans ce livre autobiographique, Tony Vairelles revient également sur certaines anecdotes croustillantes qui ont rythmé sa carrière . Alors qu'il était joueur à Lyon, son club a envisagé son départ au Portugal au Sporting alors dirigé par Laslo Bölöni qui connaissait très bien Tony : "Le coach me raconte que le club portugais ne peut payer une indemnité de transfert et qu'il envisage de prêter 2 jeunes joueurs du club. Le coach me parle de l'un d'eux Ronaldo. Je souris . Ronaldo le Brésilien? Non c'est super jeune jeune, Cristiano, tu vas voir, il va faire une grande carrière. Mais finalement le deal ne s'est pas fait. Je pense que Lyon voulait de l'argent."

Une relation fusionnelle avec Guy, son père

Je l'ai toujours appelé "Pa". Il y avait de l'admiration réciproque. Dans la famille on a toujours été très admiratif de notre père (Guy Vairelles est décédé en début d'année 2022). Il était notre héros. Mais je me rappelle de mon premier match face au PSG, c'était énorme pour quelqu'un qui admire son papa de voir pour la première fois dans ses yeux cette admiration, devenue réciproque. On avait cette même passion et ce même amour du foot. On était presque devenu d'égal à égal. On a été brouillé pendant plusieurs années, et puis on s'est retrouvé, c'était un moment magique. Mais d'un autre côté, on se dit que de temps perdu pour rien."

