Saint-Étienne, France

Les Verts de Julien Sablé se rendent au Roudourou ce mercredi soir (20h50) pour la 19eme journée de Ligue 1. Les stéphanois restent sur neuf matchs sans victoire en Ligue 1. Une véritable descente aux enfers pour un club qui était habitué à la première partie de tableau et se battait encore pour le podium il y a quelques semaines ... et a vu ses supporters tenter d'en découdre vendredi dernier après la défaite contre Monaco (0-4)

Pas une question d'envie

Vincent Pajot le concède, les stéphanois ont peut-être sous-estimé la situation au classement : "Il faut prendre conscience de la situation. On se dit qu'il y a encore la seconde partie de saison. Certains esprits n'ont pas encore conscience de cette situation. On en prendra conscience à la trêve et il faudra redresser la barre. Evidemment je fais confiance à mes coéquipiers, si on n'avait pas cette envie, on aurait déjà lâché depuis longtemps."

Ce n'est pas l'envie des stéphanois qui est remise en question mais plutôt leur talent - tant individuel que collectif. Les joueurs n'ont pas l'impression de savoir jouer ensemble et c'est problématique, inquiétant même à la 19eme journée. La confiance est évidemment perdue ajoute Vincent Pajot : "On prend des buts trop tôt dans les matchs et sans la confiance on a du mal à revenir. Tout le monde doit élever son niveau de jeu. Il faut qu'on respecte notre club et nos valeurs."

"J'aurai 18 soldats mercredi"

Le coach Julien Sablé se creuse la tête pour trouver la formule gagnante : "Actuellement je ne l'ai pas trouvée" accepte-t-il, lucide. Mais il ne doute pas de ses joueurs, reste sûr de lui, et demande aussi du temps "A la fin des séances, je vois des gars motivés, attentifs. Je veux partir avec des soldats à Guingamp. J'ai demandé aux joueurs de me serrer la main et de me dire s'ils voulaient prendre l'avion. J'aurais 18 soldats, qui croient qu'on peut faire quelque chose là-bas"

Par rapport aux supporters, et au fait que la prefecture de la Loire ait mis sous protection le centre d'entrainement de l'Etrat, Julien Sablé assure ne pas être au courant : "Je ne m'intéresse que du terrain. La vérité part de là. On sortira de la crise en obtenant des résultats" Les Verts seraient bien inspirés de débuter ce mercredi soir.