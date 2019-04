Les Verts effectuent un nouveau pas vers l'Europe après leur victoire 2 à 0 face au TFC

Saint-Étienne, France

Des Verts très efficaces dès l'entame de match

Il ne fallait pas arriver en retard ce Dimanche après midi au stade Geoffroy Guichard pour suivre ce match de la 34eme journée de ligue 1 qui opposait une équipe Toulousaine mal en point au classement et qui lutte pour ne pas descendre en ligue 2 face à des Stéphanois qui visent plus que jamais une place Européenne en fin de saison. En effet, dès la 1ere minute de jeu, Polomat déborda côté gauche et offrit un caviar à Robert Beric qui ouvrit la marque pour les Verts. 1 à 0 puis bientôt 2 à 0... Sur un contre de Saint-Etienne, Wahbi Khazri réalisa un joli numéro de soliste côté gauche aux dépens de Shoji, et décala superbement Robert Beric. Le Slovène, ne se fit pas prier pour battre Baptiste Reynet le gardien du TFC . Les verts, décidément très en verve en début de match se créerent par la suite quelques occasions dont une sur une action de Wahbi Khazri à la 16eme minute de jeu, détournée par le gardien du TFC. Les joueurs Stéphanois dominèrent la 1ere mi-temps jusqu'à la 35eme minute de jeu environ puis laissèrent la maîtrise du jeu aux Toulousains sans réel danger pour les Verts. 2 à 0 , c'était le score à la pause

Présentation de la coupe Gambardella à la mi-temps

Les jeunes joueurs, vainqueurs du même TFC en finale de la coupe Gambardella hier au stade de France, profitèerent de la mi-temps pour montrer au public Stéphanois leur trophée acquis haut la main...Sur le même score de 2 à 0. Un présage...?

Stéphane Ruffier, solide comme un roc !

On retrouva des Verts conquérants en tout début de seconde mi-temps avant que les Toulousains ne prennent le jeu à leur compte en se créant de nombreuses occasions devant le but Stéphanois. Une première alerte vint à la 56eme minute de jeu et Toulouse fut à deux doigts de réduire le score sur un centre de Matthieu Dossevi côté droit, Sanogo repris de volée un ballon sans réussir à tromper Stéphane Ruffier, qui dévia le ballon en corner. Les Verts se contentèrent de gérer leur avance au score et ce qui devait arriver, arriva... Sur une action de Max Alain Gradel très remuant face à son ancien club ce Dimanche, Debuchy crocheta l'attaquant Toulousain dans la surface de réparation. Penalty sifflé pour le TFC... Un penalty tiré à ras de terre par le même Max Alain Gradel que le gardien stéphanois repoussa superbement. Les Verts, piqués au vif, réagirent enfin et reprirent le jeu à leur compte et réussirent, sans génie il est vrai, à garder ce scocre de 2 à 0 jusqu'au coup de sifflet final

Toujours en course pour une place Européenne en fin de saison

Les Verts, même s'ils n'ont pas été transcendants hier ont assurés l'essentiel, à savoir les 3 points de la victoire et restent en lice pour obtenir un billet Européen en fin de saison. Une place en ligue Europa ou peut être plus...