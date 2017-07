Les Verts lourdement battus par Southampton (0-3) : les réactions de Garcia et Pajot

L’AS Saint-Etienne affrontait les Anglais de Southampton ce samedi à Chambéry pour son dernier match de préparation avant la reprise de la saison. Défaite 3-0 à une semaine de la réception de Nice pour la 1ere journée de L1.

Les Verts ne pouvaient pas plus mal terminer leur série de matches amicaux puisqu’ils se sont lourdement inclinés face aux Saints, 3 buts 0, 3 buts inscrits après la pause par Gabbiadini (55e), Ward-Prowse (66e) et Yoshida (86e). Les Stéphanois ont eu quelques occasions qu’ils n’ont pas su concrétiser tandis que les Anglais ont été beaucoup plus réalistes et plus intenses physiquement. A noter les belles rentrées pleines d'envie de Bamba et Rocha Santos.

La réaction d'Oscar Garcia

"On a pas mal joué en première mi-temps mais contre une grande équipe si tu as une occasion et que tu ne marques pas, elle, elle a quatre occasions et elle met 3 buts. Mais on doit aussi être réaliste : Southampton a plus de qualité que nous. On est ici pour construire quelque-chose et on ne peut pas le faire en un mois. On a besoin de beaucoup de choses et le club le sait. On va donc continuer à travailler et à s'améliorer."

La réaction de Vincent Pajot