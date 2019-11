Les verts n'ont plus le droit à l'erreur en Europa League

Saint-Étienne, France

A domicile ce jeudi, les joueurs de Claude Puel n'ont plus de joker face à la Gantoise.

Battus 3 à 2 lors du matche aller en Belgique, et occupant le 3eme place du classement de poule derrière la Gantoise et Wolfsburg, ils ont donc l'obligation de s'imposer pour espérer poursuivre l'aventure Européenne.

Les joueurs sont tous conscients de cette nécessite à l'image de Timothée Kolodziejczak qui était hier en conférence de presse d'avant match : "On a que la victoire en tête, si on veut se qualifier"

Claude Puel l'entraîneur de Saint Etienne qui n'était pas encore le coach du match aller prend cette rencontre avec philosophie. '"On prend les matchs les uns après les autres avec la volonté d'avancer et de gagner, et voilà, on donnera tout contre la Gantoise"

Claude Puel le coach stéphanois © Radio France - Yves Renaud

Avec 10 matchs invaincus depuis son arrivée, il renouvelle sa confiance à cette equipe des verts qui reprend confiance match après match.

Mais il sait que la seule solution ce soir passe par une victoire de ses joueurs. "C'est un match couperet, mais on doit se concentrer sur la manière en mettant les choses dans le bon ordre"

Pas vraiment de nouvelles de l'infirmerie stéphanoise, hier en conférence d'avant match, Claude Puel n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

En début de semaine 11 des joueurs de l'effectif stéphanois étaient touchés par des blessures à divers degrés.

Du coté des adversaires du jour les belges de la Gantoise, c'est également le mot confiance qui est le plus employé par l’entraîneur danois Jess THORUP.

Jess Thorup en conférence d'avant match © Radio France - Yves Renaud

Il sait que l'équipe stéphanoise qu'il rencontre ce soir n'est pas tout a fait la même que celle du match aller, mais il souligne que son équipe elle aussi a évolué et qu'elle est en tête de la poule."Le saint Étienne d'aujourd’hui est différent sur le plan de la confiance. Je les sens beaucoup plus forts, plus costauds. Mais nous aussi "

Match à suivre ce jeudi sur France Bleu à partir de 18 h pour l'avant match et coup d'envoi 18 h 55