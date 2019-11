Les verts s'attendent à un match difficile contre Nantes

Les canaris, 4em du championnat avec 8 points de retard sur le leader le PSG, mais avec seulement 1 point d avance sur les verts reçoivent Saint Etienne ce dimanche après-midi à 17 h à la Beaujoire.

Un match qui s'annonce délicat pour nos joueurs qui reviennent de ce long déplacement en Ukraine et qui risque bien évidement de peser sur les jambes mais aussi dans les têtes Claude Puel l'entraîneur stéphanois en tout cas est très lucide sur l'adversaire du jour

Nantes c'est une équipe dynamique, qui est bien organisée, un gros bloc défensif et qui jaillit très vite à la récupération et puis c'est une équipe qui aura eu tout le loisir d'avoir une semaine pour travailler et bien récupérer également. Ils auront sûrement beaucoup de fraîcheur et de percussion.