Les Verts se sont entraînés à Feurs pour le plus grand plaisir des enfants

Feurs, France

La neige a fait des heureux chez les supporters des Verts. Ce mercredi après-midi, l'ASSE a décidé de délocaliser l'entraînement en raison des fortes chutes de neige à l'Etrat. Les verts se sont entraînés au stade Maurice-Rousson de Feurs devant des centaines de spectateurs.

J'ai rêvé de ça pendant toute la nuit. Je n'arrivais pas à croire que les célèbres joueurs venaient à Feurs. Clément, 9 ans

Les enfants se sont précipités derrière le bus des Verts, à leur arrivée. Une fois les joueurs sur le terrain, le rêve devient réalité, pour Lilo, tout qui est venu avec sa maman : "C'est trop bien, c'est magique. C'est incroyable. C'est la première fois que je les vois sous mes yeux., même le coach là." Du haut de ses 6 ans, Ilan lui arbore fièrement le maillot de Ruffier. Il s'est placé juste à côté des cages de son joueur préféré : "Moi je suis gardien, je suis comme lui, c'est un peu mon exemple parce qu'il fait des chouettes arrêts et il a des très beaux réflexes. J'espère qu'il va signer mes gants." Les enfants ne sont pas venus les mains vides. A la fin de l'entrainement, ils tendent leur maillot, écharpe ou encore des cahiers. Les joueurs ont joué le jeu des dédicaces pour le plus grand plaisir des enfants. En l'absence d'Ole Selnaes et de Yann M'Vila, les supporters ont tout de même pu découvrir les deux nouvelles recrues stéphanoises Valentin Vada et Youssef Aït Bennasser sur le terrain.

Théo, Léo et Basile ont loupé leur entraînement de football pour venir voir les Verts © Radio France - Romane Porcon

A la fin de l'entraînement, les enfants sont venus faire dédicacer leur maillot et leur drapeau © Radio France - Romane Porcon