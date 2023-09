Les Vikings du Caen Handball jouent de nouveau la carte (très) jeune pour leur troisième saison en Proligue

Deux mois et demi après une fin de saison historique, Les Vikings du Caen handball débutent leur 3e saison consécutive en proligue. Les partenaires de Gauthier Crepel n'ont qu'une envie : regoûter en fin de saison aux play-offs.

"Quand on fait un top six comme ça et que l'on joue les play-offs , c'est sûr que cela donne envie de les rejouer, savoure le jeune arrière gauche de 22 ans. Surtout que c'était une super expérience et que l'on a voulu pousser jusqu'au bout l'équipe que l'on avait."

A l'intersaison, les Vikings du Caen Handball ont de nouveau fait le choix de rajeunir encore un peu plus leur effectif en laissant partir certains cadres comme le pivot Nabil Slassi (27 ans), leur gardien Alan Santos (33) ou leur buteur historique Yannis Mancelle (32). Et parmi les cinq recrues, une seule atteint les 25 ans.

"Ce sont des joueurs soit avec à minima un vécu Proligue soit avec un potentiel d'évolution." Roch Bedos

"Le groupe a 22 ans de moyenne d'âge et est encore de plus en plus jeune d'année en année, relève le coach caennais Roch Bedos. C'est un choix voulu autant sportivement mais aussi économiquement. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Ce sont des joueurs soit avec un vécu Proligue à minima soit avec un potentiel d'évolution. Cela demande beaucoup d'adaptation. On a besoin de trouver la bonne carburation. A eux de prendre le train en route parce que les attentes qui pèsent sur nous sont importantes."

Elles sont d'autant plus importantes que les Vikings du Caen Handball ont pris possession de leur nouveau Palais des Sports. La saison passée, la politique sportive du club de hand normand a été payante.

Jeunesse ne signifie pas inexpérience. A 21 ans, le prometteur Emilien Deschamps, pur produit de la formation caennaise, sera co-capitaine avec Jordan Allais. Recruté de Billière, Louis Tournellec (23 ans) a été élu meilleur arrière droit de la division l'an passé. Et Jean-Emmanuel Kouassi (24 ans) était dans le Top 3 des gardiens ayant effectués le plus d'arrêt tout en jouant chez la lanterne rouge Strasbourg.

Les Vikings du Caen Handball se rendent ce vendredi soir (20h30) à Massy dans la banlieue parisienne chez un habitué de la Proligue. Une entrée en la matière piégeuse qui permettra de jauger la formation caennaise. L'an passé, les Vikings du Caen Handball avaient terminé devant les banlieusards parisiens mais en perdant leurs deux confrontations.

"Ils ont eu une saison dernière plutôt mitigée et ont fini dernière nous mais attention prévient Emilien Deschamps. Aller jouer là-bas est compliqué. Ce n'est jamais facile de jouer à, Massy mais on va tout faire pour ramener la victoire."