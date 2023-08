Lesley Ugochukwu quitte le Stade Rennais pour Chelsea

Lesley Ugochukwu, c'est la belle histoire rennaise. Né à Rennes, formé au club dès l'âge de 8 ans, il était même scolarisé à l'école Moulin du Comte qui donne sur le Roazhon Park.

ⓘ Publicité

Il monte les catégories d'âge jusqu'à son premier match en pro, le 4 avril 2021 face à Reims, à 17 ans. Il devient par la même occasion le cinquième plus jeune de l'histoire du club à porter le maillot rouge et noir en professionnel. En deux saisons, il aura joué 60 matchs avec le Stade Rennais avec un but et une passe décisive au compteur.

Le natif de Rennes a posté une vidéo sur Instagram et Twitter qui retrace son parcours avec le Stade Rennais. "J’ai passé 11 années merveilleuses à vos côtés, 11 années à grandir, tomber, me relever, apprendre et pratiquer auprès de très grands joueurs et c’est pour cela que je vous dis MERCI."