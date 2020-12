Licenciement de l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel : les réactions des Parisiens

Thomas Thuchel a appris la nuit dernière la décision de la direction du Paris Saint Germain, juste après la victoire du club hier soir face à Strasbourg. L'entraîneur est licencié six mois avant la fin supposée de son contrat. Réactions des supporters dans les rues de la capitale.

Juste avant la trêve de noël, le PSG change d'entraîneur. Une décision qui provoque la stupéfaction des supporters parisiens, à la fois sur la forme : "On ne vire pas les gens comme ça" déplore l'un d'entre eux. Que sur le fond : "Dès qu'on n'a pas de résultat, on lâche les coachs. Et ce n'est pas ce que l'on devrait faire. Je trouve que les dirigeants du club ne respectent pas les supporters" dénonce un autre.

Le technicien allemand de 47 ans paye les résultats décevant du club parisien, qui a terminé cette première partie du championnat à la troisième place. Il y a aussi ses clashs connus avec le directeur sportif du PSG, Leonardo et quelques sorties médiatiques qui pourraient en partie expliquer ce licenciement.

Veille de noël ou pas, certains fans considèrent "qu'il n'y avait pas de bons moments pour prendre cette décision, vu les résultats de ces derniers temps". D'autres espèrent que ce changement permettra d'amener "du sang neuf" et y voient la promesse d'une seconde partie de saison passionnante "car on a un club magnifique !".