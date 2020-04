Lidl Starligue : fin de saison annulée, Montpellier espère une invitation en Ligue des champions

Ce sont des recommandations qui doivent encore été validées officiellement, le 22 avril, en Assemblée Générale. Cependant, la décision est prise : le championnat de Lidl Starligue de Handball est terminé, pour la saison 2019/2020. Le PSG est sacré champion, devant Nantes, Nîmes et Montpellier. Les huit dernières journées ne seront pas disputées.

Par conséquent, le club de la capitale est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, tandis que Montpellier décroche une place en Ligue européenne, la petite coupe d'Europe. Le MHB espère cependant obtenir une invitation en C1 et présentera, comme Nantes, Nîmes et Toulouse, un dossier pour l'unique billet supplémentaire, au niveau national.

Les dirigeants héraultais appuieront notamment leur candidature avec l'argument suivant : leur club était encore engagé en huitième de finale de Ligue des champions, cette saison, et ne pourra pas défendre ses chances de décrocher le titre.

Un "moindre mal"

Manager général du MHB, Patrice Canayer se réjouit d'abord d'une chose : que "le handball français a fait l'effort de parler d'une seule et même voix". Ensuite, il estime que "le PSG, qui s'est montré ultra dominant, mérite son titre", même à huit journées du terme. Il se félicite également de l'absence de relégation et d'une ligue à 16 clubs, la saison prochaine.

En revanche, Patrice Canayer regrette de ne pas pouvoir aller au bout de l'aventure européenne. Le MHB devait en effet disputer un huitième de finale contre Flensburg, à la fin du mois de mars. Il estime que son club, privé d'un titre potentiel, mérite de se voir attribuer un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Patrice Canayer : "On présentera un dossier de candidature pour jouer la Ligue des champions" Copier

Des huis-clos impossibles

Un temps envisagé, le fait de finir la saison à huis-clos a finalement été balayé par le comité directeur. Impossible d'un point de vue financier, confirme Patrice Canayer : "Nous sommes incapables de tenir économiquement", dit-il. Pourquoi ? Parce que cela aurait signifié une sortie du chômage partiel pour les salariés, sans aucune recette pour le club.

Autrement dit, le MHB, comme d'autres écuries, aurait du repayer normalement tous les employés, joueurs compris, sans pour autant rentrer d'argent par l'intermédiaire notamment de la billetterie et su sponsoring privé, avec les salons VIP : "On ne pourrait pas tenir trois mois comme ça, et ce serait la faillite pour le club" explique le manager. Pour l'heure, et tant que les matchs n'auront pas repris la saison prochain, les joueurs comme les employés du MHB restent donc au chômage partiel.

Patrice Canayer : "Jouer à huis-clos était inenvisageable" Copier