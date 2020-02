Liénard (Strasbourg) : "C'est ce genre de match qu'il faut gagner pour passer un cap"

Strasbourg, France

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey reconnaît que cette victoire chez la lanterne rouge toulousaine ne s'est pas jouée à grand chose. "On n'avait pas toutes nos armes en termes d'énergie, mais on a gardé notre système de jeu qui est énergivore, ça nous a souri, je suis satisfait de ça. On savait que cette équipe avait du mal sur la durée du match à rester concentrée défensivement. On a réussi à faire ce qu'il fallait. Cela s'est joué sur trois fois rien. On a eu un peu plus de réussite de notre côté. C'est un peu marrant, parce qu'on vient de jouer deux matchs à l'extérieur en championnat et on les gagne, alors que sur la première partie de saison, on était même incapables de marquer un but, c'est le football."

Pas super beau, mais sérieux et efficace

Le Racing a souvent perdu ce genre de match face à des mal-classés, cette fois-ci, il s'en est bien sorti et c'est un signe de progrès pour le milieu de terrain Dimitri Liénard : "J'ai dit à mes collègues avant le match que si on voulait passer un cap, c'est ce genre de match qu'il faut gagner. Si un ou deux joueurs pensent que c'est facile, et s'ils baissent le niveau de jeu, on va être en difficulté. Mais si les onze joueurs se mettent en mode guerrier, comme quand on a le couteau sous la gorge, ça sera peut-être plus simple. Ces matchs-là, il faut les gagner. C'était peut-être pas super beau, c'était peut-être pas un Racing des plus grands jours, car on a raté beaucoup de choses techniquement en première période, mais on a été sérieux et efficaces. C'est une belle opération pour nous."

19 matchs de suite sans partage des points

Le Racing poursuit son invraisemblable série de rencontres sans match nul, ça fait 19 fois de suite (dix victoires et neuf défaites) qu'il n'a pas partagé les points en Ligue 1. Au classement, les Strasbourgeois remontent à la 9ème place avec 33 points, autant que le sixième Lyon et autant que leur prochain adversaire, Reims 7ème, dimanche au stade de la Meinau.