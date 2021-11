Ligue 1 - Lorient : grosse incertitude pour Lemoine et quatre absents pour le derby contre Brest

Le FC Lorient n'a plus gagné depuis cinq matchs et, en plus d'un période délicate sur le plan des résultats, il devra composer sans plusieurs éléments majeurs pour affronter Brest dimanche pour la 13e journée.

Diarra et Jenz, sur le flanc, s'ajoutent à Laurienté

Pour ce derby au Moustoir, le FCL sera privé de quatre joueurs. Touchés lors de la lourde défaite à Strasbourg (4-0), l'attaquant Stéphane Diarra et le défenseur Moritz Jenz se sont ajoutés à la liste. "A minima pour trois semaines" précise Christophe Pélissier ce vendredi.

Laporte, suspendu, s'est aussi blessé

Une liste déjà composée de l'attaquant Armand Laurienté (psoas), absent pour la troisième rencontre consécutive, et du défenseur Julien Laporte, suspendu pour une accumulation de trois cartons jaunes en moins de dix matchs. Et qui s'est aussi blessé à Strasbourg dimanche dernier, à la cheville. "Il a fait une radio qui ne montre rien, mais il a eu du mal à poser le pied cette semaine. Il reprendra la semaine prochaine".

"Très grosse interrogation" pour Fabien Lemoine

En plus de ça, "une très grosse interrogation", de l'aveu de Christophe Pélissier, concerne Fabien Lemoine. Le milieu de terrain est touché au mollet. "Il fera un test samedi" et une décision sera alors arrêtée sur la présence dans le groupe, ou non, du capitaine du FCL. En revanche, Vincent Le Goff et Jérémy Morel, qui ont stoppé l'entraînement par précaution cette semaine, sont aptes.