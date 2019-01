Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Dijon, pour engranger après Angers

Bordeaux, France

Bordeaux est à deux victoires de la cinquième place et a une demi-saison pour combler l'écart. Pas impossible à condition de trouver enfin cette régularité dans un championnat où il vaut parfois mieux récolter un maximum de points face aux "sans-grade" que de briller face aux cadors.

"Il faut enchaîner sur une bonne phase, avertit Eric Bedouet, on a plusieurs matches d'affilée, une demi-finale à préparer. Il faut vraiment monter en pression et mettre tous les atouts de notre côté pour qu'on passe."

Les petits, ça compte aussi

Après avoir décroché dans la douleur à Angers la victoire qu'elle aurait peut-être méritée trois jours plus tôt à Nice (1-0), l'équipe girondine est attendue. Par un public, qui se fait rare au Matmut Atlantique, et par un staff qui aimerait qu'elle prenne enfin son rythme de croisière.

"Je l'espère, avance Jaroslav Plasil qui vient d'entrer dans le cercle des joueurs à 400 matches de Ligue 1. A Angers on n'a peut-être pas mérité de gagner mais c'est la force de tout le monde qui a fait que le match a basculé de notre côté. Mais si on va chercher les trois points à Angers et qu'on ne gagne pas contre Dijon, ça ne sert pas à grand-chose."

Jaroslav Plasil devrait jouer face à Dijon son 401ème match en Ligue 1. © Maxppp - Maxppp

Bordeaux ne fanfaronne pas pour autant, lui qui a été incapable à domicile de battre Nîmes, Caen ou encore Amiens juste avant la trêve. Et va donc devoir se faire violence pour forcer le verrou mis en place par Dijon et son nouvel entraîneur Antoine Kombouaré. "Il faut faire une série, poursuit Bedouet, enchaîner dimanche et se repositionner parce qu'on peut faire mieux au niveau du classement. Beaucoup mieux. On connaît Antoine, ses vertus de leader. Il va rebooster cette équipe, la faire jouer certainement différemment. Mais il ne faut pas s'occuper de ça et prendre trois points absolument."

Eric Bedouet : "On peut faire beaucoup mieux au niveau du classement" Copier

Une équipe dijonnaise qui n'a pas trop mal réussi aux Girondins cette saison avec un nul (0-0) décroché en Bourgogne en championnat suivi d'une qualification pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue (0-1) toujours au stade Gaston Gérard.

Les résultats de la 21ème journée

Le classement de la Ligue 1